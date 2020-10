Inter-News.it su Radio Nerazzurra: segui la voce dei tifosi interisti

Inter-News.it entra a far parte di Radio Nerazzurra, una delle più conosciute e apprezzate realtà dedicate ai tifosi nerazzurri. Ogni settimana la redazione della nostra testata giornalistica sarà presente in Digital Radio e su Sportitalia con diversi contenuti, a partire dall’appuntamento fisso delle ore 11 del venerdì. Ecco le principali iniziative.

INTER-NEWS.IT SU RADIO NERAZZURRA – Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, prima realtà italiana ad aver scommesso sul mondo dell’Audio Digitale, ha lanciato una delle prime radio digitali interamente dedicate al mondo del calcio e la prima in assoluto dedicata ai colori nerazzurri: Radio Nerazzurra.

Il progetto rappresenta una novità tecnologica con cui poter raggiungere in modo nativo e diretto il proprio target di utenza grazie alla moltitudine di strumenti a disposizione per ingaggiare i propri ascoltatori in un’ottica multimediale: App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (CH 60 digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand.

L’offerta in streaming copre l’intera giornata, alternando talk show in diretta a un’ampia scelta di podcast editoriali. Cinque trasmissioni originali distribuite in sei ore di diretta (08:00-14:00), condotte da sei giornalisti e speaker autorevoli, riconosciuti nel panorama calcistico.

Radio Nerazzurra rinnova la sua partnership con il sito Fcinternews.it, a cui è dedicata un’ora del palinsesto con l’omonima trasmissione condotta insieme ai giornalisti della testata. Inoltre, con il nuovo programma Social Media Club, Radio Nerazzurra punta a diventare un vero e proprio salotto radiofonico anche per le più importanti redazioni online e pagine social dedicate al popolo nerazzurro, come: Inter-News.it, Passione Inter, Spaziointer e InterDipendenza, che trovano spazio e voce con i propri giornalisti ed opinionisti all’interno del palinsesto.

Dopo il primo anno di trasmissioni, la nuova stagione parte con nuove sfide, prima fra tutte: aumentare la Brand Awareness sul tifoso interista rispetto al panorama editoriale sportivo, grazie ad un approccio autorevole delle testate giornalistiche con cui l’emittente collabora e alla voce degli speaker riconosciuti da tutti i tifosi.

Il tifoso è al centro del progetto: con l’App di Radio Nerazzurra gli utenti, tramite un sistema di gamification (sondaggi, eventi e gaming app) e una proposta di contenuti coinvolgenti, avranno la possibilità di guadagnare codici sconto utilizzabili su svariati ecommerce affiliati.

È proprio sulla community di tifosi fidelizzati che si basa il progetto della web radio milanese, che punta a superare i 2.5 milioni di ascolti totalizzati la scorsa stagione e i 100.000 download apps.

Radio Nerazzurra offre al tifoso uno spazio in cui dare sfogo al proprio Interismo rappresentando, sempre più, la voce dei tifosi Interisti.

Lapo De Carlo, Direttore di Radio Nerazzurra, segnala: «Il progetto in un solo anno ha costruito una community molto forte, già radicata in precedenza in nome della propria squadra. L’ambizione di diventare collettori di una tifoseria tanto estesa e presente in Italia e nel mondo, si sta realizzando grazie al linguaggio trasversale, al mezzo radiofonico e alla reputazione. Quest’anno puntiamo a consolidare il rapporto e ad aumentare gli ascolti, con un’offerta del palinsesto sempre più ricca, entrando negli eventi, come le partite dell’Inter e aumentando la visibilità del nostro brand. È solo l’inizio».