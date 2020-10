Eriksen, tentativo dell’Hertha Berlino: un grosso ostacolo per intesa – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, sarebbe da registrare un tentativo dell’Hertha Berlino con l’Inter per l’acquisto di Christian Eriksen. Un affare però già naufragato a causa dell’ingaggio del giocatore

TENTATIVO A VUOTO – Ci ha provato l’Hertha Berlino per Christian Eriksen. Un tentativo quasi in extremis in questo ultimo giorno di mercato. Tutto risoltosi, però, in un nulla di fatto. Il più grosso ostacolo, infatti, sarebbe il pesante ingaggio del trequartista dell’Inter, decisamente esagerato per un club come quello della capitale tedesca.