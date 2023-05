Inter, maggio mese decisivo! Inzaghi (e non solo) si gioca il futuro

L’Inter è pronta ad affrontare un maggio ricco di impegni e di opportunità. Il percorso dei nerazzurri nel prossimo mese sarà decisivo per il futuro di Inzaghi. Ma non solo

DECISIVO – Il mese di maggio sarà decisivo per il futuro dell’Inter. La squadra di Inzaghi, ancora in corsa su tre fronti, affronterà un periodo ricco di impegni con ben 9 partite in 30 giorni: sei partite di campionato (contro Verona, Roma, Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino), le due semifinali di Champions League contro il Milan e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Sfide decisive che definiranno i destini di molti, fra cui spicca certamente Simone Inzaghi. Il tecnico, criticato a lungo per l’andamento altalenante della squadra in campionato, nelle ultime giornate è riuscito a rimettere la squadra in carreggiata e, forte degli ottimi risultati nelle coppe, guarda con ottimismo al futuro. Se Inzaghi e l’Inter dovessero centrare il maggio perfetto a quel punto una riconferma del tecnico, fino a qualche settimana fa quasi impensabile, non sarebbe più un’opzione così remota. Tutt’altro. Ma, come detto, maggio non definirà solo il futuro di Inzaghi.

RINNOVI – La dirigenza dell’Inter ha più volte sottolineato l’importanza della qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo, economico e sportivo, che i nerazzurri non possono fallire. Dal quarto posto infatti dipendono molte delle strategie future del club, fra cui quella relativa ai rinnovi: senza Champions League è probabile che molti dei calciatori in scadenza possano salutare. Inoltre potrebbero complicarsi, dal punto di vista prettamente economico, i discorsi per il rinnovo di Bastoni in scadenza nel 2024. Scenari complicati che l’Inter può evitare con un maggio “da sogno”: servirà lo sforzo di tutti per raggiungere gli obiettivi prefissati e per poter pianificare, in serenità, il futuro.