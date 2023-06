Inter-Lukaku, le sue intenzioni possono fare davvero la differenza?

Romelu Lukaku ha più e più volte giurato amore all’Inter. La sua volontà sarebbe quella di restare a Milano, ma il Chelsea non ha al momento aperto a un prestito. Le sue intenzioni possono davvero fare la differenza?

INTENZIONI − Romelu Lukaku ha, in diverse occasioni, giurato amore all’Inter. Quello stesso club che il 12 agosto 2021 ha lasciato per approdare al Chelsea. Un errore, così ha definito il trasferimento solamente qualche mese dopo. Motivo questo per cui il belga ha fatto ferro e fuoco per poter tornare a vestire i colori nerazzurri. Certo poi ha avuto anche molta sfortuna, perché un infortunio pesante l’ha tenuto quasi più di mezza stagione out. Ma poi, nella seconda parte, ha dato decisamente il suo contributo. E adesso le sue intenzioni sarebbero quelle di restare a Milano, ma ci sono i Blues da convincere.

Lukaku vorrebbe restare all’Inter, si cerca l’intesa col Chelsea: la sua volontà può fare davvero la differenza?

DIFFERENZA − L’Inter ha chiesto al Chelsea di poter tenere Romelu Lukaku ancora un altro anno in prestito. Il club inglese, dal canto suo, vorrebbe invece vendere. Ma ha anche una rosa davvero stra-piena di giocatori e molti di questi sono in esubero. In tutta questa situazione, poi, rientra la volontà dello stesso attaccante belga (vedi QUI). Perché Romelu Lukaku ha, ogni volta che ha potuto, giurato amore all’Inter. E decisiva potrebbe diventare la sua volontà. Da un lato ci saranno infatti ulteriori dialoghi tra i club, dall’altro ci saranno le trattative private tra Blues e attaccante.