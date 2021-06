Inter-Juventus, espulsione Vecino: mancano altri video e conversazioni!

Inter-Juventus del 28 aprile 2018 non finisce. Le Iene dopo aver parlato del presunto cartellino giallo non riconosciuto a Pjanic dopo un fallo su Rafinha, questa sera tornerà a parlare di un’altra clamorosa mancanza. Di seguito la notizia anticipata dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

ALTRA MANCANZA – Inter-Juventus continua. Altra clamorosa mancanza, se ne parlerà questa sera in una nuova puntata delle Iene. Come anticipato dal quotidiano romano questa mattina, nella cartella inviata alla Procura Federale mancano le immagini della Van Cam, cioè quelle dell’interno della sala VAR, relative alla discussione sull’intervento di Matìas Vecino ai danni dell’attaccante della Juventus, Mario Mandzukic. In quel caso l’uruguaiano viene prima sanzionato da Orsato con il giallo e poi il rosso dopo l’intervento del VAR. Le Iene nello specifico hanno ravvisato innanzitutto la mancanza delle immagini registrate dalla camera che riprende la stanza VAR, e non solo: i file della camera che riprende il campo dalla tribuna in forma continuativa e senza stacchi, replay o interventi di regia hanno durata inferiore rispetto agli altri tre file delle camere precedenti nella cartella, cioè 5 minuti piuttosto che 5 minuti e 30 secondi

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.