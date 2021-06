Inter, oltre Hakimi via anche Lautaro Martinez? Pronto blitz per Raspadori – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” questa mattina, se la cessione di Hakimi non dovesse bastare per raggiungere gli obiettivi fissati da Zhang, l’Inter dovrà tenere in considerazione la possibilità di cedere anche Lautaro Martinez: fissato il prezzo.

CESSIONI – E se la cessione di Achraf Hakimi non dovesse bastare per raggiungere gli obiettivi fissati da Zhang? Questo è il grande dubbio dell’Inter, che dal canto suo spera di vendere il marocchino a una cifra importante e poi concentrarsi sugli esuberi. Ma se dovesse essere difficile piazzare gli esuberi, allora la via più “facile” potrebbe essere anche il sacrificio di Lautaro Martinez, così come sottolineato questa mattina dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno. L’argentino è cercato da Real Madrid e Atletico Madrid, e il suo agente avrebbe fissato il prezzo di circa 80-90 milioni, ma ancora niente di concreto. Qualora il calciatore dovesse essere ceduto, Simone Inzaghi a quel punto si affiderebbe ad Alexis Sanchez, ritenuto comunque una pedina importante della rosa. Il cileno sarebbe affiancato da un nuovo acquisto da un giovane di prospettiva e acquistato in questa sessione di mercato, cioè il giovane Raspadori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno