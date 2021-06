Agoumé-Inter, rinnovo? Damiani in sede. Futuro incerto per Gravillon – TS

Agoumé, come riportato da “TuttoSport”, si lavora per il prolungamento del contratto con l’Inter. Ieri Oscar Damiani nella sede dell’Inter, futuro incerto invece per Andreaw Gravillon.

IN SEDE – Come riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, Oscar Damiani e il suo braccio destro Crescenzo Cecere ieri pomeriggio hanno fatto visita alla sede dell’Inter. Il procuratore cura gli interessi di Andreaw Gravillon e lavora a stretto contatto con Djribil Niang, agente di Lucien Agoumé. A proposito del giovane francese, ci sono le basi per un prolungamento del contratto fino al 2024, manca ancora la firma e la volontà di proseguire insieme. Simone Inzaghi dal canto suo lo valuterà in ritiro. Discorso diverso invece per Gravillon, che in Francia ha diversi estimatori e potrebbe rappresentare una corposa plusvalenza.

Fonte: TuttoSport – S.TO.