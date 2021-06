Inter in nazionale: Hakimi col Marocco dopo il mercato, poi notte ricca

Inizia la settimana degli Europei, ma per il momento sono gli “altri” giocatori dell’Inter a essere protagonisti in nazionale. Oggi tocca a Hakimi, in amichevole col Marocco, di notte comincia Vecino per poi proseguire con Lautaro Martinez (Colombia-Argentina all’1) e Sanchez (Cile-Bolivia alle 3.30)



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

ACHRAF HAKIMI – Marocco-Ghana (amichevole) ore 21 a Rabat, Marocco

MATIAS VECINO – Venezuela-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata CONMEBOL) ore 24.30 a Caracas, Venezuela