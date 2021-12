Inter, Guardia di finanza in sede. Perquisizione su documenti

Gli uomini della Guardia di Finanza di Milano hanno perquisito le sedi dell’Inter in merito ad un’inchiesta sulle plusvalenze relative agli anni 2017/19. Di seguito il comunicato stampa della Procura della Repubblica

COMUNICATO − “Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito acquisizioni documentali presso le sedi della F.C. Internazionale Milano S.p.A e della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Le attività in corso sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni, da parte della predetta società calcistica, dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori, relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019, al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze. L’ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini preliminari, nei confronti di ignoti, riguarda il delitto di false comunicazioni sociali”.