Inter-Torino, scalpita Dimarco: Inzaghi ha già scelto! Darmian con calma

Inter-Torino è la sfida in programma domani alle ore 18.30 a San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Paventi – in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport -, fa il punto sulle scelte di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

POCHI CAMBI – Inter-Torino si giocherà domani a San Siro alle ore 18.30 prima del rompete le righe natalizio. Simone Inzaghi tiene sulla corda tutti e secondo Andrea Paventi cambierà pochissimo: «A centrocampo Inzaghi farà certamente un cambio vista l’indisponibilità di Nicolò Barella: il designato è Arturo Vidal. Scalpita Federico Dimarco ma probabilmente sulla catena di sinistra non cambierà nulla, con il tecnico che conferma Alessandro Bastoni e Ivan Perisic. Lautaro Martinez non vorrebbe fermarsi mai, sarà titolare insieme a Edin Dzeko. C’è Stefan de Vrij insieme a Milan Skriniar e appunto Bastoni. E poi ci sono le motivazioni di tutto il gruppo, compreso chi è arrivato un attimo dopo come Denzel Dumfries. L’olandese sta facendo bene e non sta facendo sentire l’assenza di Matteo Darmian, che dunque può rientrare con calma».