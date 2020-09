Inter, doppia seduta di allenamenti. Da Hakimi a Kolarov: tanti volti nuovi

Achraf Hakimi Inter

Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning per preparare la nuova stagione. I nerazzurri agli ordini di Antonio Conte hanno intensificato gli allenamenti con una doppia seduta nella giornata di oggi. Si vedono tanti volti nuovi sul campo, tra i ritorni dai prestiti e i nuovi acquisti: spiccano Hakimi e Kolarov

DOPPIA SEDUTA – Giornata importante per Antonio Conte in preparazione della nuova stagione. La seconda giornata di lavoro ha visto il rientro di molti calciatori impegnati con le Nazionali. Per questo lo staff ha ritenuto opportuno improntare una doppia seduta di allenamenti. Tanti volti nuovi rispetto all’ultima stagione nelle foto pubblicate da Inter.it: spiccano i nuovi acquisti Hakimi e Kolarov. Tanti anche i giocatori tornati dai prestiti: Perisic, Radu, Dalbert e Nainggolan.