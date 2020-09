Coronavirus, Torino: positivo un membro dello staff. Saltano due amichevoli

Il coronavirus ha colpito nuovamente anche il Torino. Il club granata ha confermato la positività di un membro dello staff in una nota sul proprio sito ufficiale (che trovate QUI). I dettagli

INCUBO – Il coronavirus continua a tormentare i ritiri delle squadre di Serie A. Il Torino ha ufficializzato poco fa, con una nota sul proprio sito ufficiale, la positività di un membro del proprio staff: “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo“.

Fonte: Torinofc.it