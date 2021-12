Inter-Cagliari, Ranocchia sta meglio. Inzaghi recupera anche Darmian? – CdS

Inter a lavoro per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe recuperare Andrea Ranocchia e Matteo Darmian.

DUE RECUPERI – L’Inter dopo la sfida di Madrid contro il Real è rientrata ieri notte a Milano e ha dormito alla Pinetina. Domenica la squadra sfiderà il Cagliari a San Siro, nella sfida in programma alle 20:45. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano romano, contro i rossoblù, Simone Inzaghi potrebbe recuperare Andrea Ranocchia, che sta meglio dopo il fastidio all’adduttore destro e potrebbe essere in panchina. Da valutare anche se ci sarà anche Matteo Darmian, o se il suo rientro sarà posticipato alla trasferta di Salerno. Correa, invece, ha già iniziato le terapie per il recupero.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti