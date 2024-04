Inter-Cagliari, le comiche: assist di braccio ma Fourneau bravo. Moviola − CdS

Inter-Cagliari è terminata 2-2 con un palese gol del pari finale viziato da un assist di braccio di Lapadula per Viola. Fourneau e il Var lo giudicano non punibile. E il Corriere dello Sport, nella sua moviola, gli danno ragione.

MOVIOLA − Inter-Cagliari è finita 2-2, partita che si è giocata ieri sera al Meazza di Milano. L’episodio più eclatante è il palese braccio di Lapadula per il pareggio finale di Nicolas Viola. Il Corriere dello Sport realizza la moviola di ogni episodio della gara giudicando positivamente l’arbitraggio del direttore di gara Fourneau, nonché del Var Di Bello. Il rigore dell’Inter è netto: Mina la tocca con un braccio larghissimo. Così come non c’è invece il rigore chiesto dall’Inter nel primo tempo per il contatto Di Pardo-Bastoni. Regolare, invece, il gol di Thuram. Passando al gol del pari di Viola, Lapadula sistema la palla col braccio permettendo a Viola di calciare un rigore in movimento. Secondo il Corriere dello Sport, c’è involontarietà in quanto il centravanti peruviano ha addosso Acerbi, si sta girando ed è di spalle, non vede mai il pallone.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna