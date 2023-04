Inter-Benfica, Dzeko favorito su Lukaku! Le mosse di Inzaghi − Sky

Manca sempre meno a Inter-Benfica. Tra poco la riunione tecnica di Inzaghi, che poi decifrerà anche l’undici di partenza al Meazza. Dzeko è in vantaggio su Lukaku

MOSSE − Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. C’è da salvaguardare lo 0-2 di Lisbona per accedere in semifinale e raggiungere il Milan. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da San Siro per Sky Sport 24, Inzaghi si giocherà la gara di San Siro con gli stessi undici dell’andata: Dzeko preferito a Lukaku e Mkhitaryan in vantaggio su Calhanoglu. Nessuna sorpresa. Lautaro Martinez e Dzeko vanno a caccia di un gol che manca rispettivamente dal 5 marzo e dal 18 gennaio.