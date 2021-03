Inter, arrivato l’esito dei tamponi: nuovo positivo nel gruppo squadra

Arrivano degli aggiornamenti relativi alla situazione coronavirus in casa Inter. Una nota della società rivela la posività di un membro del gruppo squadra. Negativi i calciatori

POSITIVITA’ – Sono stati processati i tamponi effettuati ieri in casa Inter. L’esito, arrivato in questi minuti, rivela la presenza di un nuovo positivo nel gruppo squadra. Non si tratta però di uno dei calciatori nerazzurri che sono risultati negativi. Salgono a 6, quindi, i positivi in casa Inter. In attesa di capire cosa succederà con le Nazionali (qui le ultime), i calciatori positivi rimangono quattro: Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e de Vrij.