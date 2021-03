Inter, ok per i nazionali dall’ATS. Squadra ad Appiano nel pomeriggio – Sky

Dopo la negatività dei tamponi effettuati sui calciatori (qui le ultime) arriva il via libera definitivo dall’ATS per i nazionali stranieri che potranno raggiungere le rispettive selezioni. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

VIA LIBERA – Come anticipato questa mattina (qui l’articolo), l’ATS di Milano ha dato l’OK per permettere ai giocatori dell’Inter di rispondere alle convocazioni delle nazionali. Lo annuncia Sky Sport: i calciatori dovranno raggiungere le rispettive selezioni nazionali attraverso dei voli privati e seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Si tratta di Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic che risponderanno alla chiamata della Croazia, Christian Eriksen per la Danimarca, Romelu Lukaku per il Belgio, Milan Skriniar per la Slovacchia, Achraf Hakimi per il Marocco e Ionut Radu per la Romania. L’Inter si aspetta che i calciatori non giochino.

IN CAMPO – Nel frattempo, questo pomeriggio, la squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile, agli ordini di Antonio Conte. Si tratterà di un risveglio muscolare, vista l’inattività avuta negli ultimi giorni, causata dal focolaio di Coronavirus che non ha permesso alla squadra di allenarsi regolarmente.