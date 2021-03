Schone: «Danimarca, Eriksen dà ciò che altri non possono. Ci mancherà»

Lasse Schone, centrocampista dell’Heerenveen ed ex Genoa, ha parlato del connazionale Christian Eriksen, giocatore dell’Inter

INASPETTATO – Queste le parole di Lasse Schone, centrocampista dell’Heerenveen ed ex Genoa, sulla Danimarca che potrebbe dover fare a meno di Christian Eriksen per la vicenda delle positività nell’Inter. «È Christian Eriksen. Ovviamente dà molto la squadra ed è stato incredibilmente importante. Ha fatto tantissimi gol e assist con la nazionale. È un tipo che offre ciò che gli altri non possono: l’inaspettato. Ci mancherà sicuramente. Quindi speriamo che in un cambiamento rapido».

Fonte: Jyllands-Posten.dk – Jesper Haue Hansen