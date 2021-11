Inter, arriva la chiusura da PIF. Staveley: «Strutture Serie A disastrose»

Amanda Staveley, membro del Consiglio di Amministrazione del Newcastle e amministratore delegato di PCP Capital Partners, ha parlato della possibile acquisizione dell’Inter e dei motivi del mancato accordo

CHIUSURA – La PCP Capital Partners – che fa parte del consorzio dell’Arabia Saudita PIF – di Amanda Staveley detiene il 10% del Newcastle. Negli ultimi giorni si è tornato infatti a parlare di una trattativa in stato avanzato per l’acquiszione anche dell’Inter, ma è arrivata una secca smentita: «Abbiamo parlato con Inter e Milan, ma il problema era che la struttura del campionato erano un disastro. Abbiamo esaminato brevemente il Bordeaux. Ma non stiamo guardando più all’Inter».