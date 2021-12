Inter, a gennaio colpi solo in un caso. Al lavoro su Ginter per giugno – Sky

Alessandro Sugoni, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto su Sky Sport 24, fornisce le ultime sul calciomercato dell’Inter. Si lavora per il colpo Ginter a zero.

AL LAVORO – Le ultime sul mercato dell’Inter da Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Inter? A meno di colpi di scena o di occasioni clamorose i nerazzurri sono concentrati sui rinnovi, in particolare a quello di Brozovic. La dirigenza tiene d’occhio in particolar modo il mercato dei parametri zero per giugno: con Onana è molto avanti e sta lavorando su Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach, che ieri ha annunciato il suo addio al club tedesco. Non è un’operazione semplice, molte squadre su di lui».