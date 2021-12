Moggi: «Inter favorita numero uno. Duello con il Napoli ad una condizione»

Luciano Moggi, intervenuto durante la trasmissione doppio passo su Tele Romagna, ritiene l’Inter l’indiziata numero uno per vincere lo scudetto. Per l’ex direttore, il Napoli può rientrare in corsa se si verificasse una condizione

SCUDETTO − Moggi analizza la corsa verso il titolo, dando per favoriti i nerazzurri: «Il cambio di calendario tra andata e ritorno non cambierà le carte in tavola. L’Inter resta la favorita numero uno per conquistare un altro scudetto. È la squadra più quadrata, continua ad avere l’undici titolare più forte di tutto il campionato. È riuscita a sostituire al meglio i big che aveva lasciato partire in estate con dei giocatori che per caratteristiche stanno dando un eccellente contributo. Se non cambia più nulla, in particolare dal mercato, l’Inter arriverà all’obiettivo; se invece il Napoli recupererà tutti i giocatori che attualmente sono infortunati, assisteremo a una bella lotta tra queste due formazioni».