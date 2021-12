Nocerino: «Scudetto? Campionato combattuto. Ma l’Inter è la più forte»

Antonio Nocerino, ex calciatore, intervenuto su Sky Sport, ha parlato del campionato di Serie A che vede l’Inter capolista.

LOTTA – Nocerino si esprime così sulla lotta scudetto in Serie A. Queste le considerazioni dell’ex centrocampista di Palermo e Milan: «Scudetto? Il campionato è combattuto. Quella più attrezzata e quella più forte, in questo momento, per continuità e per rosa è l’Inter».