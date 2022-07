Handanovic: «All’Inter da 10 anni, arrivato in un top club e ci sono ancora»

Handanovic festeggia i 10 anni di Inter. Il capitano dell’Inter vivrà un’altra stagione in nerazzurro avendo rinnovato il proprio contratto (vedi annuncio). Il portiere si è espresso con orgoglio ai microfoni di Inter Tv

ORGOGLIO − Samir Handanovic, durante il decimo anniversario del suo arrivo all’Inter, si è espresso sul suo lungo periodo in nerazzurro: «Bello rivivere certe emozioni, 10 anni sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono contento del rinnovo, di essere capitano e giocatore dell’Inter. Un orgoglio per me! Chi gioca per l’Inter ha sempre tanta voglia perché la storia insegna che qua si gioca per i titoli. Lo spieghiamo anche ai nuovi giocatori. Oggi anniversario dal mio arrivo? Cresciuto come uomo e come calciatore. Sono cambiati giocatori, allenatori, tre società ma la cosa importante è che l’Inter migliori sempre e ciò è successo».