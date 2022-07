Melli: «Dybala all’Inter? No, andrà all’estero. Così i primi 4 posti in Serie A»

Dybala rimane un tema abbastanza caro in questi mesi di calciomercato. La Joya, da tempo nel mirino dell’Inter, non ha ancora trovato una sistemazione. Il pensiero di Alessandro Melli, il quale si è anche concentrato sulla prossima Serie A

MERCATO E CAMPO − Melli parla del futuro di Dybala, sempre in orbita Inter, nonché della prossima stagione: «Andrà dove gli daranno i soldi che chiede. Non è rimasto alla Juventus per questo motivo. Dybala cercherà di guadagnare il più possibile con il prossimo contratto. Tanti soldi può prenderli in Premier o al PSG e quindi per me andrà all’estero. Primi quattro posti della prossima Serie A? Juventus, Inter, Milan e poi Roma, Lazio o Fiorentina». L’ex giocatore e dirigente del Parma ha parlato su Calcio Style.