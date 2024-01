Guardiola a Inzaghi dopo il premio vinto: «La tua Inter è meravigliosa! Finale dura»

Grande gesto di sportività da parte di Pep Guardiola che sul palco del “The Best FIFA” per la premiazione del miglior allenatore della passata stagione, si è rivolto a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti complimentandosi con loro e con le loro squadre, in particolare l’Inter.

SPORTIVITÀ – Pep Guardiola vince il premio come miglior allenatore della passata stagione e la prima cosa che fa è ringraziare e complimentarsi con Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, avversario in finale di UEFA Champions League: «Condivido questo premio con Luciano Spalletti per l’incredibile stagione che hai fatto con il tuo Napoli, vincendo lo scudetto dopo tanti anni. A Simone Inzaghi dico, solo io so quanto è stata dura la finale contro la tua Inter, una squadra meravigliosa!».