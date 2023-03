Gosens: «Voglio l’Europeo con la Germania! Gioco anche a 4»

L’esterno dell’Inter, Robin Gosens, ha parlato della sua Nazionale. Il laterale nerazzurro ha espresso tutta la sua voglia di andare al prossimo Europeo

NAZIONALE − Intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, Gosens così sull’amore per la Germania: «Devo riprendermi il mio posto, sono nel ruolo di inseguitore. Voglio assolutamente esserci all’Europeo. Penso di poter avere legittime speranze. Allora dovrei almeno essere un candidato serio, ho quella pretesa. Per me la Nazionale resta il massimo dei sentimenti. Hansi Flick mi ha già chiarito che attualmente gioca con una difesa a quattro e che vede i miei punti di forza soprattutto come ala sinistra davanti a una difesa a tre. Ma non credo di non essere adatto per una difesa a quattro. So come funziona e ci ho già giocato». Al momento il tedesco è fuori per infortunio all’Inter.