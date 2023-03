Skriniar, medico Slovacchia: «Male anche da fermo, terapie Inter…»

Skriniar sta male ed è ritornato nuovamente all’Inter dalla Slovacchia. Il medico della Nazionale ha definito l’entità del danno. Per lo slovacco recupero a Milano

DANNO ALLA SCHIENA − Skriniar insignito del premio come miglior giocatore slovacco (vedi sue parole). Rientrerà all’Inter per infortunio, niente Nazionale. Le parole del medico della Slovacchia, Zsolt Fegyveres: «Skriniar mi ha contattato un mese fa per la prima volta a causa di un mal di schiena. A Milano ha iniziato a fare terapie ma non sono servite. L’hanno sottoposto a risonanze magnetiche che hanno individuato in danno al disco invertebrate. Ha fatto delle terapie ma le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha dolore anche da fermo». Le sue parole al sito ufficiale della Federazione.