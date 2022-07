Gosens non al meglio e si è visto: problema fisico o stanchezza? Oggi novità – CdS

Gosens ieri non è apparso in gran forma contro il Monaco e si è visto. Possibile problema fisico da non escludere, oggi ci saranno novità.

NON IN CONDIZIONE – Robin Gosens, ieri schierato titolare a sinistra contro il Monaco, non è riuscito a incidere più di tanto. Condizione non delle migliori, il calciatore è uscito a inizio ripresa per far spazio a Lazaro. Nel corso del primo tempo il tedesco si è toccato più volte la coscia sinistra, ma ha comunque terminato la prima frazione. Oggi si capirà se il problema di ieri era legato più alla fatica di dieci giorni di preparazione oppure infortunio muscolare. Simone Inzaghi incrocia le dita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti