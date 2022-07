Inter subito tornata ad Appiano Gentile: si prepara la trasferta in Francia

L’Inter torna a casa dopo il primo test impegnativo in questa preparazione estiva. Oggi nuova giornata di lavoro ad Appiano Gentile con l’obiettivo di preparare l’amichevole in trasferta.

SUBITO A LAVORO – L’Inter ieri ha affrontato il Monaco in amichevole in una sfida piena di indicazioni per mister Simone Inzaghi, considerando l’avversario molto più avanti di condizione dato che a breve giocherà i preliminari di UEFA Champions League. La squadra nella notte è subito rientrata ad Appiano Gentile e i giocatori hanno dormito nel ritiro della Pinetina. Oggi un’altra giornata di lavoro con l’obiettivo di farsi trovare pronti per la prossima amichevole in trasferta, questa volta in Francia, contro il Lens. Sfida in programma sabato 23 luglio alle ore 18:30 allo Stadio “Bollaert-Delelis” di Lens.