Sanchez, l’Inter ha mandato un segnale forte: ora si cerca la soluzione – CdS

Sanchez in comune accordo tra società e tecnico non è stato convocato in amichevole per mandare ulteriori messaggi al giocatore.

VERSO LA RESCISSIONE – La scelta di non convocare Alexis Sanchez per l’amichevole contro il Monaco ha l’intento di far capire in maniera ancora più netta al cileno che non rientra nei piani. Fa un certo effetto, considerando il contratto da 7 milioni netti, che andrà risolto con un incentivo. Sulla cifra le parti sono in trattativa, ma da ieri sera le carte sono tutte sul tavolo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.