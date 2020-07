Ginter-Inter, Eberl (ds Borussia MG): “Per me Ã¨ chiara una cosa”

Ginter-Inter, Eberl (ds Borussia MG): “Per me è chiara una cosa”

Intervistato ai microfoni di WZ, Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato del futuro del difensore centrale Matthias Ginter, nel mirino dell’Inter

PERMANENZA – Queste le di Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, riportate dal sito della Bild sul futuro di Matthias Ginter, difensore centrale che piace all’Inter, dal valore di almeno 40 milioni di euro. «Abbiamo venduto giocatori ogni anno. Forse strategicamente, se il periodo contrattuale lo ha concesso. Ma non è semplicemente il caso adesso. Per me è chiaro che non ne cederemo nessuno. Quelli che offrono le migliori prestazioni come Elvedi, Ginter, Neuhaus, Zakaria, Embolo, Thuram o Plea sono giovani. Ora hai un anno di esperienza in più e stanno ancora migliorando. Ora possiamo continuare tutti insieme sulla stessa strada. Ad oggi, non c’è niente che mi faccia rinunciare a un giocatore».