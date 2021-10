Eto’o: «All’Inter incontrato Moratti, specie di ‘dio’! Mourinho? Fenomeno»

Samuel Eto’o, ex attaccante ed leggenda dell’Inter del Triplete, ha rilasciato un’intervista parlando dei nerazzurri, Moratti e Mourinho.

MORATTI – Queste le parole nel corso dell’intervista rilasciata a Marca da Samuel Eto’o, ex attaccante e leggenda dell’Inter del Triplete. «Scegliere tra i miei trionfi al Barcellona e all’Inter? È lo stesso amore: mamma e papà. Non riesco a scegliere. Sono arrivato al Barça grazie a Joan Laporta. Sono andato perché ha insistito per portarmi. E poi, all’Inter, ho incontrato una specie di ‘dio’, che è Massimo Moratti. Un uomo incredibile, amorevole. E ho fatto bene in entrambe».

REAL MADRID – Eto’o sulla partita di Champions League che ci sarà presto tra Real Madrid e Inter. «Come vedo il Real? Sì, ero a Milano e abbiamo perso all’ultimo minuto con un gol di Rodrygo, ma l’Inter non meritava di cadere quel giorno, forse il pareggio sarebbe stato giusto. Ora dobbiamo andare a Madrid e abbiamo già dimostrato di poter lottare».

MOURINHO – Eto’o sull’ex allenatore nerazzurro José Mourinho, suo tecnico nell’Inter del Triplete ed ora sulla panchina della Roma. «Come lo vedo alla Roma? José è un fenomeno, l’unico che vedo capace di far tornare la Roma campione d’Italia dopo tanto tempo senza riuscirci».

Fonte: Marca