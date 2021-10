Inter, AOA Sports nuovo Official Regional Partner in Asia: il comunicato

L’Inter ha reso noto nella giornata di oggi un accordo di partnership con AOA Sports, nuovo Official Regional Partner del club nerazzurro.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter riguardante l’accordo con AOA Sports, nuovo Official Regional Partner del club nerazzurro in Asia. “FC Internazionale Milano ha annunciato oggi l’accordo di partnership con AOA Sports, nuovo Official Regional Partner dell’Inter in Asia“.

AOA SPORTS – “AOA Sports è un nuovo protagonista nell’industria sportiva e di intrattenimento in Asia, impegnato a portare il più avanzato sistema disponibile agli appassionati di sport di tutto il mondo. Negli ultimi anni, grazie all’incessante processo di innovazione tecnologica, AOA vanta una ricca esperienza operativa, che ha permesso al brand di diventare una delle principali piattaforme di sport e intrattenimento, con un servizio che copre gli eventi di 136 paesi“.

PARTNERSHIP – “Grazie a questa partnership triennale, Inter e AOA Sports promuoveranno l’immagine di entrambi i brand in Asia e continueranno a fare progressi nei rispettivi campi. Nel frattempo, AOA Sports si concentrerà sugli aggiornamenti tecnologici al fine di conquistare la fiducia degli appassionati di sport di tutto il mondo con l’obiettivo di fornire “l’esperienza più comoda e fluida disponibile”“.

Fonte: Inter.it