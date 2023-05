Dumfries, in Champions League sempre l’uomo decisivo di Inzaghi!

Denzel Dumfries ha iniziato il 2023 in un modo totalmente disastroso, eppure si è rifatto e ha conquistato nuovamente la fiducia di Simone Inzaghi e dei tifosi. In Champions League è stato sempre decisivo.

CRESCITA – È innegabile, il 2023 di Denzel Dumfries è iniziato nel peggiore dei modi. Tra i problemi fisici post Mondiali e le voci circa un suo addio a fine anno direzione Inghilterra il giocatore olandese ha avuto un momento di down totale. Simone Inzaghi gli preferiva a gennaio Milan Skriniar e Matteo Darmian sulla fascia destra, anche da subentrato l’esterno non convinceva. L’emblema di quel periodo estremamente buio è stato l’autogol di Monza per il 2-2 finale: quella partita ha condannato l’Inter a non combattere più per lo Scudetto. Nelle prime 6 partite del 2023 Dumfries ha iniziato dalla panchina per 5 volte, non entrando addirittura in 3 occasioni. La fiducia era ai minimi storici per il giocatore da quando veste la maglia nerazzurra.

Dumfries, che cambiamento!

MIGLIORIE – L’infortunio di Milan Skriniar ha cambiato radicalmente le gerarchie. Inzaghi ha scoperto Darmian terzo di difesa, Dumfries è tornato così in campo. Il primo episodio in cui è stato decisivo in Champions League è stato ad Oporto. Contro la squadra di Sergio Conceicao l’esterno ha salvato un gol già fatto sulla linea nei minuti finali del match, permettendo all’Inter di ottenere i quarti di finale. Con il Benfica l’olandese ha salvato un’altra rete sulla linea su Rafa Silva in Portogallo nella gara d’andata. Aver concluso il primo round con il 2-0 ha aiutato Simone Inzaghi a passare il turno. Contro il Milan invece c’è stato il dominio totale. Denzel Justus Dumfries ha prima domato Theo Hernandez, poi rincorso Rafael Leao in tutto il campo non lasciandogli nemmeno un metro di spazio. Difensivamente il calciatore è cresciuto enormemente, creando anche occasioni da gol come nel caso del tiro di Nicolò Barella parato da Mike Maignan.