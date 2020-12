Draxler, colpo a zero o scambio? Inter e Milan all’erta, ma non sole

Giuseppe Marotta Inter

L’Inter e il Milan sarebbero interessate a Julian Draxler, trequartista tedesco 27enne in scadenza di contratto con il PSG

OCCASIONE – Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG starebbe cercando di non perdere Julian Draxler a parametro zero. Il club francese starebbe provando a inserire il trequartista tedesco, in scadenza di contratto a giugno, in uno scambio. Tuttavia, sottolinea il quotidiano transalpino, si tratta di un’ipotesi, le cui cui probabilità di successo sono prossime allo zero. Infatti il 27enne tedesco potrebbe firmare un accordo con un altro club già il prossimo 1 gennaio ottenendo anche un bel bonus al momento della firma del contratto con il suo nuovo club, in cui avrebbe anche un posto di rilievo.

PRETENDENTI – Tra le società interessate ci sarebbero l’Hertha Berlino, il Siviglia, il Leeds nonché l’Inter e il Milan, sempre all’erta. Da non escludere un possibile rinnovo con il PSG. Difatti in privato il giocatore avrebbe rivelato che in caso di offerta per il rinnovo sarebbe tentato a dire sì a un’eventuale proposta.