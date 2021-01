CT Danimarca: “Eriksen ha giocato poco, che spreco! Lasciare l’Inter? Se…”

Hjulmand – CT della Danimarca -, intervistato dal quotidiano danese Ekstra Bladet, torna a parlare della situazione critica vissuta da Eriksen all’Inter. Il poco impiego può metterne a rischio la titolarità in nazionale

TROPPO POCO SPAZIO – Anche il CT Kasper Hjulmand entra in fase allarmante a causa dello scarso impiego di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter: «Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero uno spreco di qualità vederlo seduto in panchina per così tanto tempo. È senza dubbio troppo bravo per meritarsi questo. Quando penso a cosa può fare, spero e credo che quest’anno avrà molto più tempo a disposizione per giocare. Dovrebbe affrettarsi a cambiare squadra perché non potrà farlo all’Inter? Sono convinto che Eriksen prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera nei club sia in quella della Nazionale Danese. Non sono così preoccupato quando si tratta dei migliori giocatori. Ma quando la cosa si protrae nel tempo, può diventare preoccupante che non ci sia il ritmo partita. Né Christian né altri possono giocare ai loro livelli più alti se non hanno il ritmo partita». Queste le parole di Hjulmand sull’Eriksen interista.

