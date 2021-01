Sorrentino: “Inter, troppi gol presi! Handanovic non si tuffa per un motivo”

Sorrentino – ex portiere del ChievoVerona -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, viene interpellato sulle recenti prestazioni del “collega” Handanovic. Il suo giudizio sul numero 1 dell’Inter non è così critico, anzi

CURIOSA CARATTERISTICA – Le critiche piovute nelle ultime ore sul portiere nerazzurro trovano spiazzato Stefano Sorrentino, che analizza il pareggio di Roma-Inter: «Antonio Conte cerca sempre di tirare l’acqua al proprio mulino con le dichiarazioni rilasciate. Samir Handanovic, purtroppo per lui, è sotto accusa da inizio anno. Quando subisci 23 gol in 17 partite il portiere va sempre nel calderone. E per una squadra che deve vincere lo scudetto come l’Inter, sono troppi. Il tiro in occasione del primo gol della Roma è stato deviato. Ma è una sua caratteristica non tuffarsi quando capisce che non può arrivarci. A me dispiace che un portiere come Handanovic venga criticato». Questo il punto di vista di Sorrentino su Handanovic.