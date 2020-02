Cristiano Ronaldo non convocato, ma per l’Inter la notizia di Sarri è un’altra

Le convocazioni di Sarri alla vigilia del prossimo impegno della Juventus fanno discutere. Tralasciando l’argomento mediatico Cristiano Ronaldo, quello che interessa maggiormente all’Inter è un importante ritorno in vista dello scontro diretto in programma tra due settimane a Torino

CR7 OUT, CAPITANO IN – Nella lista dei venti convocati di Maurizio Sarri per Juventus-Brescia di domani pomeriggio (ore 15.00) spicca l’assenza di Cristiano Ronaldo. Che rimarrà a “riposo” in vista dei prossimi impegni stagionali. Per il fuoriclasse portoghese questo e altro, sebbene la “non convocazione” strategica non sia esattamente corretta in termini di regolamento… Spostando lo sguardo più in là, la vera notizia è un’altra: Sarri recupera il capitano, dal momento che Giorgio Chiellini farà parte della spedizione. A distanza di cinque mesi e mezzo, quelli necessari per riprendere pienamente l’attività dopo il grave infortunio di fine agosto (lesione del legamento crociato anteriore con distorsione al ginocchio destro, ndr), Chiellini si prepara al ritorno in campo. Un “messaggio” in vista di Juventus-Inter del 1° marzo. Appuntamento che il capitano bianconero non vorrà mancare per nessuna ragione. E nemmeno Cristiano Ronaldo, ovviamente…