Lukaku in campo per Conte, non per Inzaghi: il “derby” di Lazio-Inter

Lazio-Inter è una partita dai tanti scenari. Non solo Inzaghi contro Conte per la classifica, oppure Immobile contro Lukaku per la classifica dei marcatori. Per i più romantici c’è anche la sfida tutta in famiglia tra lo stesso Romelu e Jordan

FRATELLI CONTRO – I nomi di battesimo sono tutto un programma. Romelu Menama Lukaku Bolingoli (Anversa, 13 maggio 1993), ruolo attaccante. Meglio conosciuto come Romelu Lukaku, numero 9 nerazzurro. Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge (Anversa, 25 luglio 1994), ruolo difensore. Meglio conosciuto come Jordan Lukaku, numero 5 biancoceleste. Tanto simili quanto diversi. Fratelli ma avversari, domani. Per la classifica Lazio-Inter è lo scontro diretto più atteso della 24ª giornata di Serie A. Più di quella per il titolo di capocannoniere, che vede Ciro Immobile in fuga a quota 25 gol. Ma la stessa attesa vale per la famiglia Lukaku. Con qualche differenza.

SITUAZIONI OPPOSTE – Romelu nel 3-5-2 di Antonio Conte è imprescindibile, forse davvero l’unico sicuro del posto fisso, soprattutto in virtù dei suoi 17 gol in campionato. Anche domani sera da punta farà coppia con Lautaro Martinez, di cui in campo sembra il gemello acquisito. Tutt’altra situazione per il fratello minore. Jordan nel 3-5-2 di Simone Inzaghi è panchinaro, forse da esterno sinistro perfino inutile nelle rotazioni. Le quotazioni di Jonathan Rodriguez Menendez – meglio noto come Jony – sono altissime e si prospetta un’altra serata da spettatore. Salvo sorprese, Lazio-Inter avrà un solo Lukaku in campo. Eppure vale la pena credere che ci possa essere una possibilità per vederli giocare entrambi, magari nel finale… Un “derby” in famiglia.