Coronavirus, bollettino 8 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a mercoledì 8 aprile 2020. Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha fornito il bollettino giornaliero su contagi, decessi e guarigioni. Di seguito le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati all’8 aprile 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «I casi attuali sono 95.262 con un aumento di 1.195. I deceduti oggi sono 542. Oggi abbiamo il record di guariti ovvero 2099 per un totale di 26.491. Calano ancora i ricoverati in Terapia Intensiva: 3.693 (-99). Lo stesso vale per i ricoverati non in terapia intensiva. Oggi sono 233 in meno per un totale di 28485. Il totale dei casi è 139.422 (+3.836)».