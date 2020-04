Sensi: “Inter gruppo simpatico, Brozovic particolare! I miei 3 idoli…”

Condividi questo articolo

Sensi, nel corso della sua intervista da casa per la campagna #TogetherAsATeam dell’Inter, parla dei suoi compagni di squadra e dei suoi idoli. Non mancano i soliti riferimenti al “personaggio” Brozovic. Ecco la seconda parte di quanto raccolto da Inter-News.it durante l’#AskSensi odierno

DUE MAESTRI – Negli ultimi giorni Stefano Sensi è stato esaltato da due allenatori fondamentali per la sua crescita: «Queste parole mi rendono sicuramente tanto orgoglioso, perché sono allenatori importanti. Lo stesso Roberto De Zerbi mi ha fatto crescere tanto e mi ha dato la fiducia che forse mi mancava in Serie A. Anche Roberto Mancini mi ha dato fiducia, dal nulla, perché la prima convocazione è stata sicuramente inaspettata e mi ha fatto crescere».

TRE IDOLI – Sensi ha tre modelli di riferimento piuttosto importanti: «Andrea Pirlo e Andres Iniesta sono due centrocampisti magnifici. E Xavi Hernandez, che è sempre stato il mio idolo. Xavi mi è sempre piaciuto più di tutti e ho sempre guardato lui come modello. Per me sono i tre centrocampisti più forti. È stato bellissimo giocare contro il Barcellona. A parte che venire da una società più “piccola” come il Sassuolo ti fa vedere tutti i sacrifici fatti per arrivare fino al Camp Nou, inoltre il Barcellona è la squadra che mi ha sempre impressionato e piaciuto più di tutte. Sono due le partite che mi piacciono di più: Inter-Milan, il nostro derby, e Barcellona-Real Madrid. Queste sono le due partite più belle che ci siano».

CENTROCAMPO UNITO – Il segreto della nuova Inter è in mezzo al campo, ma Sensi divide i meriti: «Con Nicolò Barella andiamo molto d’accordo, fin da subito. Ci conoscevamo già dalla Nazionale e da quando lui era al Cagliari. Siamo quasi coetanei. Ci troviamo sicuramente bene in campo, anche perché Barella è un grande calciatore. E poi gli allenamenti sicuramente ci aiutano per conoscerci meglio. Il rapporto con i miei compagni di reparto va molto bene. Vado d’accordo con tutti, non solo con Barella. La cosa che ci tengo a dire, a parte il reparto di centrocampo, è che siamo una squadra veramente unita. Andiamo d’accordo tutti con tutti, non ci sono polemiche e gruppetti».

BROZOVIC UNICO – Anche Sensi ha qualcosa da dire sul suo compagno di reparto croato: «Il giocatore che si veste peggio è Marcelo Brozovic, perché sbaglia i colori e i vestiti. È un ragazzo un po’ particolare, ma gli voglio bene! Brozovic è un ragazzo buono, d’oro. Fa ridere, ci puoi parlare e scherzare. Sta al gioco, non è permaloso! Gli vogliamo tutti bene. Quando si parla di un ragazzo è perché gli vogliamo bene, non per altro! Ci proviamo ad aiutarlo… Al campo ci vediamo, ma non ci sistemiamo chissà quanto. A parte Antonio Candreva, che è quello che cerca di vestirsi sempre bene. La maggior parte sta in tuta…».

GRUPPO INTER – Ha solo parole di elogio per i suoi compagni di squadra, Sensi: «Mi mancano tutti perché siamo molto uniti tra di noi, ma quelli che mi mancano di più sono Brozovic e Samir Handanovic, con cui ci stuzzichiamo molto e andiamo d’accordo. Di compagni simpatici ce ne sono tanti. Brozovic, Barella e Romelu Lukaku sono simpatici. Diciamo che la battutina la buttano lì tutti, quindi siamo tutti simpatici. Quello dell’Inter è un gruppo molto simpatico».

NUMERI E HOBBY – Un paio di curiosità sulle scelte di Sensi, dal numero di maglia allo sport alternativo: «Ho scelto il numero 12 perché a Cesena giocavo con il numero 5, che volevo anche a Sassuolo ma era occupato, così c’erano il 12 e il 21 liberi, ma ho scelto il 12 perché mi piaceva di più. Un’altra mia passione fin da bambino è stato il tennis, che ho sempre seguito molto come sport. Oltre il calcio, ci giocavo con i miei amici quando avevo tempo e cercavo di migliorare».