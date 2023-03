Conte nei pensieri dell’Inter. A Inzaghi la Champions League potrebbe non bastare – CdS

Su Simone Inzaghi c’è l’ombra di Antonio Conte per un possibile ritorno all’Inter. Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza punta alla seconda stella e inoltre l’ex CT rappresenta una garanzia per Romelu Lukaku.

CONTE-BIS – L’attuale tecnico del Tottenham è sempre nei pensieri dell’Inter, soprattutto dal momento in cui ha espresso la sua volontà di tornare in Italia e stare più vicino alla famiglia. Chiaro che potrebbe anche prendere un anno sabbatico, ma il corteggiamento nerazzurro è iniziato sotto traccia per capire quali siano le reali possibilità di un suo ritorno. L’Inter di Simone Inzaghi dopo la pausa di dicembre, ha avuto un calo proprio come la scorsa stagione, lo stesso che ha agevolato la rimonta del Milan. Il tecnico piacentino molto si giocherà martedì contro il Porto, dove andrà difeso con i denti l’1-0 dell’andata, ma pure un cammino super in Champions League ora potrebbe non bastare. Soprattutto se a Steven Zhang fosse proposto come alternativa l’uomo che, oltre a conquistare l’ultimo scudetto, è riuscito a tirare fuori il meglio da Romelu Lukaku, considerato che l’Inter ha intenzione di tenersi Big Rom, andando però a ridiscutere al ribasso i termini del prestito con il Chelsea.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino