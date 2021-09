Champions League, la lista UEFA delle avversarie dell’Inter nel Gruppo D

L’Inter ha comunicato ventiquattro ore fa la lista UEFA per la fase a gironi di Champions League (vedi articolo). Con la chiusura del mercato in Ucraina, avvenuta poco fa, ora è ufficiale anche quella dello Shakhtar Donetsk, che si unisce a Real Madrid e Sheriff. Ecco i giocatori disponibili per le rivali dei nerazzurri nel Gruppo D.

CHAMPIONS LEAGUE – LISTA UEFA GRUPPO INTER

REAL MADRID (allenatore Carlo Ancelotti)

Portieri: 1 Thibaut Courtois, 13 Andriy Lunin, 26 Luis Lopez *;

Difensori: 2 Dani Carvajal, 3 Éder Militao, 4 David Alaba, 5 Jesus Vallejo, 6 Nacho, 12 Marcelo, 23 Ferland Mendy;

Centrocampisti: 8 Toni Kroos, 10 Luka Modric, 14 Casemiro, 15 Federico Valverde, 17 Lucas Vazquez, 19 Dani Ceballos, 22 Isco;

Attaccanti: 7 Eden Hazard, 9 Karim Benzema, 11 Marco Asensio, 16 Luka Jovic, 18 Gareth Bale, 20 Vinicius Junior, 21 Rodrygo, 24 Mariano Diaz.

SHAKHTAR DONETSK (allenatore Roberto De Zerbi)

Portieri: 1 Oleksiy Shevchenko, 30 Andriy Pyatov, 81 Anatoliy Trubin *;

Difensori: 2 Dodò, 3 Vitao, 4 Serhiy Kryvtsov, 5 Marlon, 22 Mykola Matviyenko, 26 Yukhym Konoplia, 31 Ismaily, 44 Viktor Korniienko, 77 Valeriy Bondar;

Centrocampisti: 6 Taras Stepanenko, 7 Maycon, 8 Marcos Antonio, 9 Dentinho, 11 Marlos, 14 Teté, 15 Artem Bondarenko *, 19 Manor Solomon, 20 Mykhailo Mudryk, 21 Alan Patrick, 25 Georgiy Sudakov *, 38 Pedrinho, 70 Yevhen Konoplyanka, 99 Fernando;

Attaccanti: 10 Junior Moraes, 23 Lassina Traoré, 45 Danylo Sikan.

SHERIFF (allenatore Yuriy Vernydub)

Portieri: 1 Dumitri Celeadnic, 30 Giorgos Athanasiadis, 33 Serghei Pascenco;

Difensori: 2 Danilo Arboleda, 6 Stjepan Radeljic, 13 Fernando Costanza, 15 Cristiano, 16 Keston Julien, 19 Serafim Cojocari, 55 Gustavo Dulanto;

Centrocampisti: 8 Alexandr Belousov, 9 Adama Traoré, 10 Frank Castaneda, 18 Moussa Kyabou, 20 Boban Nikolov, 21 Edmund Addo, 22 Dimitris Kolovos, 31 Sébastien Thill, 77 Bruno, 98 Maxim Cojocaru;

Attaccanti: 17 Jasurbek Yakhshiboev, 99 Momo Yansane.

* giocatore che fa parte della lista B