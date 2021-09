Dumfries, dall’Olanda un vantaggio anche per l’Inter: lancio in arrivo?

Dumfries mercoledì ha giocato appena un paio di minuti in Norvegia-Olanda, peraltro mancando il gol vittoria. Il nuovo laterale dell’Inter sta entrando in forma e un aiuto può arrivare proprio dalla nazionale.

IL LANCIO – Denzel Dumfries domani alle 20.45 può partire dal 1′ in Olanda-Montenegro. La partita si giocherà nella “sua” Eindhoven, ossia dove era di casa fino a quattro mesi fa. L’anticipo della presenza da titolare l’ha dato Louis van Gaal questo pomeriggio in conferenza stampa, definendolo pronto (vedi articolo). Dopo gli Europei Dumfries aveva rinviato il rientro al PSV Eindhoven, anche perché si aspettava una cessione poi arrivata all’Inter solo a metà agosto. Di allenamenti in gruppo ne ha ancora pochi, motivo per il quale sia contro il Genoa sia contro il Verona è partito titolare Matteo Darmian. Dumfries è subentrato al 92′ in Norvegia avantieri, domani possibile l’esordio stagionale dal 1′. Una mano anche per Simone Inzaghi, che lo riavrà a disposizione solo mercoledì prossimo (martedì l’Olanda gioca, sempre in casa, contro la Turchia di Hakan Calhanoglu). Riavere Dumfries con minuti in più nelle gambe faciliterà il suo inserimento in campo, magari già domenica 12 con la Sampdoria: la speranza è che, per una volta, le nazionali siano un aiuto e non un fastidio.