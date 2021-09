Inter, la lista UEFA per la Champions League: un solo escluso per Inzaghi

L’Inter ha comunicato ufficialmente la Lista UEFA per la prossima fase a gironi di Champions League. I nerazzurri affronteranno Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff con l’esordio in programma a San Siro il 15 settembre contro i Blancos (vedi calendario).



ELENCO UFFICIALE – L’Inter, in vista della fase a gironi Champions League – dove i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno Sheriff, Real Madrid e Shakhtar Donetsk – ha diramato la propria Lista UEFA. Della Prima Squadra resta fuori solo Martin Satriano, che non rientra nella Lista A dell’Inter in quanto non ancora iscrivibile come prodotto del vivaio interista (vedi focus). Non ci sono neanche gli esuberi ancora in rosa, Gabriel Brazao (portiere) e Facundo Colidio (attaccante), il primo infortunato di lunga data (vedi comunicato) e il secondo prossimo alla cessione (vedi aggiornamento). Da non considerare “escluso” Christian Eriksen, che al momento non può apparire neanche nella Lista Serie A, in attesa che venga chiarita la sua situazione dal punto di vista agonistico. Di seguito la Lista UEFA dei 24 calciatori dell’Inter di Inzaghi per il girone di Champions League.

LISTA UEFA INTER – FASE A GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

1. Samir HANDANOVIC

2. Denzel DUMFRIES

5. Roberto GAGLIARDINI

6. Stefan DE VRIJ

7. Alexis SANCHEZ

8. Matias VECINO

9. Edin DZEKO

10. LAUTARO MARTINEZ

11. Aleksandar KOLAROV

12. Stefano SENSI

13. Andrea RANOCCHIA

14. Ivan PERISIC

19. Joaquin CORREA

20. Hakan CALHANOGLU

21. Alex CORDAZ*

22. Arturo VIDAL

23. Nicolò BARELLA

32. Federico DIMARCO*

33. Danilo D’AMBROSIO

36. Matteo DARMIAN

37. Milan SKRINIAR

77. Marcelo BROZOVIC

95. Alessandro BASTONI

97. Ionut Andrei RADU*

* calciatore cresciuto e formatosi nel Settore Giovanile del Club