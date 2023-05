Champions League per l’Inter può bastare un punto! Tutti i calcoli

La chiusura della terzultima giornata di Serie A (vedi classifica) definisce la classifica complice anche la penalizzazione della Juventus. Per l’Inter c’è la possibilità di chiudere il discorso Champions League con un punto.

ULTIMO PASSO – All’Inter, stando all’attuale classifica di Serie A, servirà non perdere sabato contro l’Atalanta per l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Con la fascia di riferimento al sorteggio della fase a gironi che si conoscerà – in ogni caso – il 10 giugno, in base all’esito della finale di Istanbul col Manchester City. I risultati di questo lunedì danno la certezza di chiudere davanti alla Roma, a -6 ma con gli scontri diretti sfavorevoli. E pure sopra la Juventus, scivolata a -7 complice la penalizzazione. L’Atalanta è quinta a -5, non dovesse vincere sabato lo scontro diretto al Meazza sarebbe fatta. Altrimenti per l’Inter bisognerebbe fare risultato all’ultima in casa del Torino. Considerato, però, che la Juventus potrebbe fare ricorso al CONI (con scenari incerti) ecco che sarà meglio chiudere fra le prime tre, per evitare qualsiasi pericolo. Ecco tutti i calcoli sulle posizioni Champions League in Serie A.

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS LEAGUE – I PIAZZAMENTI

Napoli 86 punti – aritmeticamente qualificato

Lazio 68 punti – aritmeticamente qualificata

Inter 66 punti – massimo raggiungibile 72 punti (Atalanta in casa, Torino in trasferta)

Milan 64 punti – massimo raggiungibile 70 punti (Juventus in trasferta, Verona in casa)

Atalanta 61 punti – massimo raggiungibile 67 punti (Inter in trasferta, Monza in casa)

Roma 60 punti – massimo raggiungibile 66 punti (Fiorentina in trasferta, Spezia in casa)

Juventus 59 punti – massimo raggiungibile 65 punti (Milan in casa, Udinese in trasferta)