Marotta: «Inzaghi sarà il nostro allenatore, solo contraddittori»

Giuseppe Marotta ha parlato così su Dazn della finale di mercoledì in Coppa Italia e del futuro di Simone Inzaghi.

CONFERME – Marotta conferma il suo allenatore e parla delle prossime partite: «La Fiorentina ha meritato di arrivare in finale, è una squadra in crescita e ha un allenatore molto bravo, che fa parte della nouvelle vague. La società ha costruito un percorso virtuoso nel corso degli anni, sarà sicuramente una bella partita mercoledì. Non cambierà il futuro di Inzaghi, è il nostro allenatore, un bravo professionista e non merita di essere valutato per una partita. Sta lavorando bene, con continuità e sicuramente non si può parlare di critiche dalla società. Ci sono stati contraddittori nei momenti difficili della stagione. Io non mi addentro nella valutazione della Juventus per la correttezza, non conosco i contenuti della sentenza. è l’occasione perché ci sia una riforma del codice di Giustizia Sportiva per non arrivare al tira e molla di punteggi che vengono dati e tolti».