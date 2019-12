Capodanno 2020! Auguri di buon anno (nerazzurro) da Inter-News.it

Con questo sono sei gli anni festeggiati insieme in data 1° gennaio! In occasione di Capodanno 2020, la Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi lettori. Ecco il nostro messaggio iniziale per tutti i nerazzurri

BUON ANNO 2020 – Cari fratelli e sorelle, interisti di tutte le generazioni,

il giorno più atteso dell’anno è arrivato. No, per l’apertura del mercato di gennaio bisogna ancora aspettare ventiquattr’ore… tranquilli! Da questo istante il 2019 è solo un ricordo. Un ricordo piuttosto piacevole però, considerando i passi in avanti fatti dall’Inter negli ultimi mesi. Non (ancora) a livello di risultati, ma le recenti novità sono state perlopiù gradite. Dall’arrivo di Antonio Conte in panchina fino al primo posto in Serie A in chiusura di anno solare, passando per il miglioramento delle finanze e della rosa. Le prospettive per il 2020 ora sono più rosee. Non a caso c’è chi attende più di un regalo dal mercato proprio in questi primi giorni dell’anno nuovo. Noi ci limitiamo a fare i migliori auguri a tutti voi e anche a noi stessi, sperando che il 2020 sia un anno di svolta e di successi. Successi che vogliamo raccontarvi giorno per giorno, offrendovi sempre il meglio sull’Inter. Grazie per l’anno appena trascorso insieme. E che questo Capodanno 2020 sia di buon auspicio per tutti i tifosi nerazzurri del mondo. Buon anno (nerazzurro), amici interisti!

– La Redazione di Inter-News.it –