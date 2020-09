Candreva alla Sampdoria, le cifre dell’accordo con l’Inter

Antonio Candreva

Arrivano cifre e dettagli della cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria. L’Inter abbassa le sue richieste iniziali pur di facilitare l’affare in uscita

HERE WE GO – Bandiera a scacchi per la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria. La conferma è arrivata pochi minuti fa, ma adesso spuntano fuori anche i dettagli dell’accordo tra l’Inter e il club blucerchiato. I nerazzurri strappano un indennizzo da 2,5 milioni di euro per il cartellino (Candreva sarebbe andato in scadenza nel 2021). Mentre il calciatore firmerà un quadriennale con i blucerchiati. Si incastra un altro tassello nel complesso puzzle del mercato in uscita: il calciatore è atteso a Genova già domani per sostenere il primo allenamento con la sua nuova squadra. Mancano solo piccoli dettagli burocratici, che verranno limati nelle prossime ore, ma la trattativa può definirsi conclusa.

