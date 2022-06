Calhanoglu, altro nome caldo in uscita dall’Inter? Indicata una cifra − SM

Calhanoglu ha vissuto una prima stagione all’Inter da protagonista. Su di lui, occhio alle sirene inglesi. Il suo nome potrebbe diventare caldo in caso di offerta importante

PLUSVALENZA − Stagione da protagonista di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Otto gol e 13 assist in ben 46 partite complessive. Numeri importanti per il parametro zero più discusso della scorsa estate italiana. Occhio però alle sirene dal mercato. Piace molto in Inghilterra, soprattutto a Newcastle e West Ham. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, in caso di offerta importante l’Inter potrebbe valutarne la cessione. La cifra inquadrata è di circa 30 milioni di euro che permetterebbe ai nerazzurri una notevole plusvalenza.